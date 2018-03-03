В Лондоне учитель готовил "армию детей" для совершения терактов

В Лондоне суд признал виновным 25-летнего учителя частной исламской школы Умара Хака в подготовке террористических актов с помощью детей. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Хак работал администратором в небольшой частной исламской школе, связанной с мечетью на востоке Лондона. Несмотря на то, что у него не было квалификации преподавателя, он все равно преподавал исламское учение 110 детям.

Многие из детей подробно рассказали следователям о том, как он учил их тому, что воевать - это хорошо, и проводил физические тренировки.

Он показывал детям видео, на которых исламисты казнили людей, и другую насильственную пропаганду, чтобы заставили их совершить теракты в британской столице и атаковать полицейских.

"Его план заключался в создании армии детей, которые помогали бы в осуществлении многочисленных терактов в Лондоне. Он пытался, и, по нашему мнению, сумел радикализировать уязвимых детей в возрасте от 11 до 14 лет", - заявил председатель контртеррористического отдела полиции Лондона Деян Хэйдон.

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По данным прокуратуры, обвиняемый намеревался использовать детей для атаки на Биг-Бен, солдат Королевской гвардии, большой торговый центр, банки и офисы нескольких СМИ.

Хак был признан виновным в лондонском суде по ряду обвинений, включая подготовку террористических актов.