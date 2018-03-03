Казахстан присоединился к Договору о запрещении ядерного оружия

К Договору о запрещении ядерного оружия присоединился Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

Документ подписал постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров.

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Напомним, Договор о запрещении ядерного оружия был принят 7 июля 2017 года при поддержке 132 стран-членов ООН по итогам двух сессии конференции ООН о переговорах по выработке юридически обязательного документа о запрещении ядерного оружия, что ведет к его полному уничтожению.

Ранее Россия отказалась присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, что страна "разделяет задачи построения безъядерного мира", но добиваться этой цели нужно не такими односторонними методами, на которых основывается договор.

Ранее документ подписали 56 стран, ратифицировали – пять. Договор вступит в силу через 90 дней после сдачи на хранение 50-й ратификационной грамоты.