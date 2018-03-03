Мощный шторм в США убил двоих детей и пятерых взрослых

В США по меньшей мере 7 человек стали жертвами шторма, который атаковал восточное побережье страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Двое погибших – дети шести и одиннадцати лет. Большинство несчастных случаев связаны с падением деревьев.

Более 2,2 млн человек остались без электричества. Также отменены более 3 тыс. авиарейсов, в частности, из аэропортов Нью-Йорка, Филадельфии и Бостона, и еще столько же задержаны. Частично прекращено железнодорожное сообщение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Морозы в Европе забрали жизни более 60 человек

Порывы ветра местами достигают 150 км в час. Шторм принес в прибрежные районы снег и ледяной дождь, но наибольшей опасностью для жильцов является угроза подтопления - много улиц на метр с лишним затоплены ледяной водой.