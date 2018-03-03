В Беларуси выявлено уже пять подтвержденных случаев кори

У троих детей и двоих взрослых, все они - жители Волковыска, диагностирована корь.

Об этом агентству Интерфакс-Запад рассказали в министерстве здравоохранения Беларуси.

Несколько дней назад в Волковыске корь была диагностирована у 5-летнего ребенка, после чего проверять на это заболевание стали всех, кто был с ним в контакте. У четырех из них корь подтвердилась.

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В Минздраве отметили, что продолжают обследовать жителей Волковыска и других городов Беларуси на предмет выявления кори, однако никаких прогнозов делать не могут.

Напомним, Украина - третья в мире по заболеваемости корью.