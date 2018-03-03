Убитого словацкого журналиста и его невесту похоронили

В субботу, 3 марта, в словацкой деревне Штявник состоялись похороны убитого журналиста-расследователя Яна Кучака и его невесты Мартины Кушнировой.

Об этом сообщает Радио Свобода.

27-летнего журналиста похоронили в костюме, в котором он планировал в мае жениться на убитой вместе с ним невесте. Сотни людей пришли, чтобы отдать последний долг журналисту.

Девушку похоронили днем ​​ранее, также в свадебном платье, в поселке Грегоровце.

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"Нападение на журналиста является и нападением на свободу нашей страны, мы не должны этого допускать", - сказал на прощальной службе в местном римско-католическом храме архиепископ Братиславы Станислав Зволенский.

Напомним, 26 февраля в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушку. Наиболее вероятным мотивом убийцы правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста.

Коллега журналиста Кучака рассказала, что он расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана Ндрангета.