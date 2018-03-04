В России Волкера назвали "спецпредставителем по срыву минских соглашений"

В РФ не оценили заявление американского дипломата о необходимости ликвидации "ЛНР" и "ДНР"

Без согласия боевиков ОРДЛО не возможно размещение миротворцев на Донбассе. Так глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в Twitter прокомментировал заявление спецпредставителя Госдепа Курта Волкера о необходимости ликвидации "ЛНР" и "ДНР".

"Спецпредставитель США по срыву Минских соглашений Волкер требует ни много ни мало ликвидировать "ЛНР" и "ДНР". Забыл, видно, что они – часть минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев на Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю", – подчеркнул Пушков.

Ранее спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил, что созданные Россией оккупационные образования "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе должны быть ликвидированы, потому что не отвечают Конституции Украины.