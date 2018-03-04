Мир забыл о гуманитарном кризисе на Донбассе, - ООН

За четыре года на востоке Украины погибли 2350 мирных жителей

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер заявила, что мировое сообщество забыло о гуманитарном кризисе на Донбассе. Об этом сообщает Голос Америки.

"Этот кризис разгорелся во дворе Европы, но он в основном забыт миром", - отметила она.

По ее мнению, необходимо лучше информировать мировую общественность о ежедневном насилие и тяжелых жизненных условиях на Донбассе.

Мюллер отметила, что, по данным ООН, с начала конфликта более 2530 гражданских лиц погибли и 9000 получили ранения. В результате боевых действий повреждены тысячи домов, сотни больниц, школ и объектов водоснабжения и электроснабжения.

"Бесчисленные соглашения о прекращении огня не сработали, и именно эта политическая несостоятельность положить конец конфликту, продолжает заставлять 4,4 млн украинцев, пострадавших от конфликта, переносить ежедневные страдания и делает невозможными выборы", - сообщила она.

Также она добавила, что восточная Украина быстро становится "одной из самых заминированных территорий в мире".

"Если мы не возьмемся за преодоление этой проблемы, она будет влиять на темпы прогресса в восстановлении и развитии на десятилетия", - отметила Мюллер.

Во всех пораженных конфликтом районах срочно нужны средства для разминирования и учебные программы о риске и опасности, которую несут мины, особенно вдоль линии разграничения и около пропускных пунктов.

Она подчеркнула, что каждый месяц через 457-километровую "контактную линию" проходит миллион человек.

Мюллер напомнила, что тысячи из них каждый день сталкиваются с задержками и препятствиями в доступе к основным услугам: пенсиям, социальным выплатам.

"Трудно поверить, что всего четыре года назад Украина не нуждалась в гуманитарной помощи", - подчеркнула Мюллер.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа потребовала прекращения огня на Донбассе.