Немецкие социал-демократы согласились на "большую коалицию" с блоком Меркель

Большинство членов Социал-демократической партии Германии проголосовали за формирование "большой коалиции" с блоком Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза. Об этом сообщает DW.

За политический союз во главе с Ангелой Меркель высказались 66,02% рядовых социал-демократов. Всего в голосовании участвовали почти 380 тыс. членов СДПГ.

В настоящее время СДПГ насчитывает более 463 тыс. членов, все они могли участвовать в голосовании по почте. Голосование началось 20 февраля и завершилось 2 марта.

Таким образом, в Германии не осталось препятствий для формирования правительственной коалиции.

В начале февраля руководство блока ХДС/ХСС и СДПГ согласовали текст коалиционного договора, но лидеры социал-демократов выдвинули условие, по которому соглашение может быть подписано, только если его одобрят рядовые члены партии.

Согласно коалиционному договору, ХДС и СДПГ получат по шесть министерских портфелей. Хотя на выборах 24 сентября 2017 года социал-демократы набрали гораздо меньше голосов, чем ХДС, это стало условием для формирования "большой коалиции". Еще три министерства возглавят представители ХСС.

При этом СДПГ получит ряд ключевых министерств, таких как МИД, министерство труда и социального обеспечения и министерство финансов.

Напомним, "большая коалиция" руководит Германией с 2013 года.