В Италии проходят парламентские выборы

В воскресенье, 4 марта, в Италии проходят выборы в обе палаты парламента страны - Палату депутатов и Сенат. Об этом сообщает Европейская правда.

Избирательные участки открылись в 7:00 утра и будут работать до 23:00 по местному времени. Официальные результаты голосования ожидаются в первые часы понедельника, 5 марта.

На выборах в Палату депутатов могут проголосовать 46,5 млн избирателей, в Сенат - почти 43 млн.

Итальянцы должны выбрать 618 депутатов, 309 сенаторов и 18 парламентариев, которые будут представлять тех граждан, которые живут за пределами страны.

Отметим, что во время нынешних парламентских выборов впервые будет применена смешанная мажоритарно-пропорциональная избирательная система: одна треть мест определяется по мажоритарной системе, а две трети - по пропорциональной системе.

Согласно недавно обнародованным результатам соцопросов, блок "Вперед, Италия" и партия правых популистов "Лига Севера", которые объединились вокруг Сильвио Берлускони, могнут набрать 35%.

Правящая Демократическая партия Италии (социал-демократы) самостоятельно может получить 22,6% голосов, а вместе со своими партнерами, в частности, партией "Европа+" во главе с бывшим европейским комиссаром Эммой Бонино – почти 28%.

Партия "Движение пяти звезд" во главе с 31-летним Луиджи ди Майо может рассчитывать на 28,6% голосов.