В Милане полуобнаженная активистка Femen попыталась помешать проголосовать бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Ansa.
Инцидент произошел на одном из избирательных участков Милана, куда пришел Берлускони.
"Берлускони, твое время прошло", - кричала полуголая активистка Femen, которая выскочила на стол.
Свой призыв к Берлускони она повторила еще несколько раз, прежде чем полиция вывела ее из участка.
"Время вышло, Берлускони. Ты засиделся!" - активистка группы FEMEN запрыгнула на стол перед бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони на голосовании в Милане https://t.co/5F0qtNJ2xm pic.twitter.com/R6sfEsXNFe— Настоящее Время (@CurrentTimeTv) 4 марта 2018 г.
Напомним, 12 января активистка Femen напала на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге, куда он приехал проголосовать на проходящих в стране президентских выборах.