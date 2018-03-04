Трамп назвал Ким Чен Ына психом и отказался с ним встречаться

То ли в шутку, то ли всерьез

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская делегация может встретиться с представителями Северной Кореи, но встречаться с Ким Чен Ыном лично не будет.

Об этом он сказал на традиционном ужине с прессой в Белом доме, сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Ежегодный ужин элитарного клуба вашингтонских журналистов Гридирон включает юмористические выступления. Традиционно президент США выступает с речью, наполненной шутками и шпильками.

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Трамп заявил, что пару дней назад ему позвонили из КНДР и предложили поговорить.

"Я ответил: так мы тоже хотим поговорить, но вы сперва уберите ядерное оружие", - сказал президент.

При этом Трамп отметил, что не собирается разговаривать с Ким Чен Ыном напрямую. "Пока общение с психом остается рискованным предприятием, это его проблема, не моя", - отметил он.

Отметим, власти Южной Кореи направили в Северную Корею двух спецпосланников для помощи в налаживании переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном. Они прибудут в КНДР в понедельник, 5 марта.

Напомним, Дональд Трамп уже назначил главу своей следующей предвыборной кампании.