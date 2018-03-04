Видео нападения на кандидата в президенты России, журналиста Ксению Собчак в центре Москвы обнародовано в сети.
Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.
На видео нападения на Ксению Собчак видно лицо нападавшего, воду, Ксению и все. Съемку проводил сам участник инцидента. Он ждал Собчак внутри здания на входе, дождавшись, облил водой со словами "Ксения Анатольевна, это вам за Жириновского" и убежал.
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Собчак упала, попытавшись увернуться от воды, но этого не видно на видеозаписи.
Напомним, Жириновский назвал Собчак "дурой", она его облила водой.