Киска может объявить в Словакии досрочные выборы

Президент думает, как восстановить доверие людей к государству после убийства журналиста

Президент Словакии Андрей Киска заявил, что будет искать переговоров с политическими партиями и настаивать на формировании нового правительства или проведении досрочных выборов.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Такое решение глава Словакии принял в связи с резонансным убийством журналиста-расследователя Яна Кучака.

"Я начну переговоры с политическими лидерами о том, как они представляют будущее ... и как восстановить доверие людей к их собственному государству. Сейчас я вижу два варианта", – заявил президент Андрей Киска в телевизионном обращении.

Напомним, что 27-летний журналист Ян Кучак и его девушка были застрелены в своем доме в городе Велка-Мака в Словакии. Кучак работал над темой о мошенничестве с деньгами ЕС и возможной причастности к этому итальянской мафиозной группировки Ндрангета.