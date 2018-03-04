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Главная » Мир » Видео Крупнейший пассажирский лайнер в шторм приземлился в Бирмингеме

Видео Крупнейший пассажирский лайнер в шторм приземлился в Бирмингеме

<span class="label red">Видео</span> Крупнейший пассажирский лайнер в шторм приземлился в Бирмингеме
Скриншот видео

Посадку Airbus А380-800 сняли на видео

04.03.18 353
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Посадку крупнейшего серийного авиалайнера в мире Airbus А380-800 компании Emirates в аэропорту Бирмингема 1 и 2 марта сняли на видео.

В описании ролика на YouTube говорится, что приземление лайнеров осложнял не только сильный ветер, но и слякоть на посадочной полосе, а также обильный снегопад.

Напомним, украинский истребитель совершил аварийную посадку.

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