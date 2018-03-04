Меркель переизберут канцлером 14 марта

Бундестаг проголосует по кандидатуре Ангелы Меркель на пост канцлера ФРГ 14 марта.

Это подтвердил глава парламентской фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фолькер Каудер в эфире телеканала ARD, на который ссылаются мировые СМИ.

Он отметил, что согласовал дату с председателем фракции Социал-демократической партии Германии Андреа Налес в Бундестаге. "Мы едины во мнении, что это должно произойти 14 марта", - сказал он.



Как ожидается, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложит депутатам кандидатуру Меркель уже в понедельник, 5 марта.

Отметим, голосование в Бундестаге будет тайным. ХДС/ХСС и СДПГ имеют в парламенте 399 мест из 709, поэтому никаких проблем с переизбранием Меркель возникнуть не должно. Правительство официально приступит к своей работе после того, как президент ФРГ вручит Меркель и членам ее нового кабинета грамоты о назначении.

Напомним, немецкие социал-демократы согласились на "большую коалицию" с блоком Меркель.