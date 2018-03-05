Немцы хотят изменить текст своего гимна

И сделать его гендерно-нейтральным

Текст гимна Германии предложили изменить на гендерно-нейтральный. С таким предложением выступила уполномоченная по вопросам гендерного равенства в министерстве по делам семьи Кристин Роге-Меринг

Об этом сообщает издание Welt, на которое ссылаются мировые СМИ.

Роге-Меринг предложила заменить слово "отечество" ( Vaterland) на родину ( Heimatland), а строка "братски с сердцем и рукой" ( brüderlich mit Herz und Hand) изменить на "отважно с сердцем и рукой" ( couragiert mit Herz und Hand).

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Роге-Меринг привела в пример Австрию, где в 2012 году изменили строку гимна и ради равноправия начали петь "родина великих дочерей и сыновей".

Напомним, в феврале текст гимна Канады сделали гендерно-нейтральным. Согласно поправкам, в англоязычной версии гимна слова thy sons заменены of us ( "нас").