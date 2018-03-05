Российскому экс-милиционеру - маньяку грозит пожизненный срок

Государственный прокурор потребовал приговорить к пожизненному заключению бывшего милиционера Евгения Чуплинского, обвиняемого в убийстве 19 женщин в Новосибирске, сообщает ТАСС.

Ранее присяжные, рассматривавшие дело Чуплинского в Новосибирском областном суде, признали его виновным в совершении преступлений.

Ожидается, что приговор бывшему милиционеру будет вынесен 6 марта.

Расследование дела о серийных убийствах женщин, совершенных в Новосибирске с 1998 по 2005 год, продолжалось 18 лет. Преступник сначала вступал в половые отношения с будущими жертвами, а затем имитировал ритуальные убийства.

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Подозреваемый Евгений Чуплинский, оказавшийся бывшим сотрудником вневедомственной охраны МВД, был задержан в апреле 2016 года после проведения молекулярно-генетических исследований по делу. Изначально подозреваемый признал свою вину и пошел на сделку со следствием, но затем отказался от своих показаний.

Напомним, в США отменили смертную казнь через инъекцию.