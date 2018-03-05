Бомба замедленного действия. Чем газопровод "Северный поток — 2" опасен для ЕС

Недавние попытки Кремля шантажировать Украину и Европу газом показали ненадёжность России как поставщика. При этом Москва готовит ещё один рычаг влияния. Foreign Policy пишет о том, чем опасны планы РФ для Украины и Евросоюза

Некоторые эксперты полагают, что проект нового российского газопровода "Северный поток — 2", который планируется проложить из России прямиком в Германию через Балтийское море, не что иное, как средство увеличения товарооборота между ФРГ и РФ, пишет Foreign Policy. Однако если газопровод введут в эксплуатацию, экономики Украины и Польши могут пострадать, поскольку российской государственной компании "Газпром" не придётся больше платить этим двум странам за транзит газа в Западную Европу. К тому же у Кремля появится возможность перекрывать поставки голубого топлива для Украины, если та будет вести себя слишком независимо.

Цена независимости

С экономической точки зрения, отмечает Foreign Policy, дешёвый российский газ выгоден Европе, если "Газпром" конкурирует на равных с другими энергетическими компаниями, а не использует голубое топливо для шантажа. Европа будет нуждаться в газе из России ещё долго, отказ от него нереалистичен и невыгоден.

С помощью США Евросоюз добился значительных успехов в создании единого энергетического рынка ЕС и ликвидации мелких физических и регуляторных лиц, которые препятствовали свободному обращению газа внутри Союза. Газ также деполитизировали как товар.

Однако, отмечает Foreign Policy, эта работа не завершена, и Россия всё ещё в состоянии использовать фрагментированный рынок внутри Европейского союза. "Северный поток — 2" может усугубить ситуацию, позволив ей изолировать определённые рынки, увеличить тарифы на транзит в страны Юго-Восточной и Центральной Европы. Поставки большей части европейского газа в один трубопровод позволит Кремлю давить на Западную Европу, если ему это понадобится", — пишет Foreign Policy.

Если "Северный поток — 2" заработает, то через Балтийское море, прокачивая 110 млрд кубометров газа. Но в регионе накаляется геополитическая ситуация, Россия продолжает наращивать военное присутствие. Это представляет большие риски для сохранности трубопровода.

"Северный поток — 2" не в состоянии дать ЕС больше голубого топлива, чем сейчас. Его основная цель — обойти Украину

Вскоре Европе действительно может понадобиться больше газа, ведь её энергетические ресурсы сокращаются, но "Северный поток — 2" не в состоянии дать ЕС больше голубого топлива, чем сейчас. Его основная цель — обойти Украину и поставлять газ в таком же объёме, как и сейчас, когда топливо идёт через украинскую территорию. "Газпром" не скрывает своих намерений работать в обход Украины, постоянно выражая разочарование транзитными соглашениями с Киевом.

Хотя трубопроводная сеть Украины, построенная 40 лет назад, как и большинство трубопроводов России, Центральной и Восточной Европы, работает отменно, она требуют регулярного технического обслуживания и модернизации. По мнению Foreign Policy, дабы у РФ не возникало вопросов к качеству газотранспортной системы Украины, необходимо, чтобы через неё проходило достаточно газа, тогда денег на эксплуатацию ГТС будет хватать. Пока что это так и работает. В 2017 году украинская газотранспортная система перекачала половину российского экспорта газа в Европу. Ни "Газпром", ни его европейские клиенты никогда не заявляли о каких-либо технических сбоях. Фактически украинская система гибко реагирует на спрос газа в ЕС и обеспечивает резервную мощность в периоды, когда другие газовые маршруты останавливаются на техническое обслуживание. Единственная остановка транзита через официальный Киев произошла в 2009 году, и то из-за контрактных разногласий, а не технических причин.

Что же касается конкуренции в Европе между сжиженным природным газом США (СПГ) и российским газом, то голубое топливо из Москвы имеет очевидные преимущества. Для многих стран, имеющих выход к морю, доступ к СПГ является козырем и предохранителем на случай энергетического кризиса. Однако утверждать, что сухопутные державы не смогут воспользоваться СПГ, ошибочно. Ведь сегодня ЕС разрабатывает инфраструктуру для поставки СПГ по всей Европе на случай кризиса. И хотя с точки зрения коммерции такой газ будет невыгоден, отказываться от возможности построить инфраструктуру под СПГ было бы глупо.

Некстати

В самом ЕС нет единства по поводу проекта "Северный поток — 2". Польша и Балтийские страны выступают категорически против, тогда как Социал-демократическая партия Германии поддерживает строительство газопровода. Христианско-демократическая партия ФРГ разделилась во мнении, а Свободная демократическая партия и "зелёные" выступают категорически против проекта. К сожалению, разногласие по энергетическому будущему Евросоюза произошли тогда, когда они наименее приемлемы, констатирует Foreign Policy.

Если строительство "Северного потока — 2" будет завершено, это даст сигнал Кремлю, что России можно и дальше нарушать международное право, продолжать аннексию Крыма и войну на Донбассе. Запад всё так же должен давить на Украину, чтобы та не медлила с экономическими реформами, однако подрыв политической солидарности в газовом вопросе может привести к дальнейшему недоверию украинцев к ЕС, считает Foreign Policy.

Если бы сейчас была эпоха согласия и солидарности с Россией, то "Северный поток — 2" точно построили бы. Но последние действия РФ должны заставить Европу задуматься и посмотреть на газовый проект Москвы как на очередной рычаг давления. Таким образом, пишет Foreign Policy, США необходимо помочь Европе выстроить устойчивый курс энергетической безопасности, выступая против нового газопровода.

По материалам: Foreign Policy

Перевод Даниила Непочатова