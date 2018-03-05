К 2023 году США станут крупнейшим производителем нефти в мире

Соединенные Штаты Америки к 2023 году обойдут Россию и станут крупнейшим производителем нефти в мире. Это следует из ежегодного прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) на следующие пять лет, передает Интерфакс-Украина.

Ожидается, что в 2023 году добыча нефти в США достигнет 12,1 млн б/с, тогда как добыча нефти в России может вырасти за пять лет до 11,57 млн б/с.

Основной рост добычи нефти придется на сланцевую нефть, которая, по прогнозам МЭА, вырастет с 5,743 млн б/с в 2018 году до 7,809 млн б/с в 2023 году.

МЭА прогнозирует, что США будут добиваться все новых успехов в нефтяном и газовом буме, чему поспособствуют технологические достижения, повышение эффективности и восстановление цен на нефть, что побуждает сланцевые компании наращивать бурение.

Когда-то сильно зависевшие от импорта Ближнего Востока США приближаются к достижению своей цели по производству достаточного количества нефти для удовлетворения внутреннего спроса на нефтепродукты, подчеркивает МЭА.

Ожидается, что американское влияние на мировые нефтяные рынки также будет расти.