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Главная » Мир » Турецкие авиаудары по Сирии убили 13 мирных жителей

Турецкие авиаудары по Сирии убили 13 мирных жителей

Турецкие авиаудары по Сирии убили 13 мирных жителей
Авиаудар / Фото: TotallyCoolPix.com

Среди погибших – двое детей

05.03.18 19
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Вследствие авиаударов Турции по контролируемому курдскими боевиками сирийскому району Африн погибли 13 мирных жителей. Об этом сообщили наблюдатели Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, передает Европейская правда портал i24News.

Авиаудары были нанесены по городу Джандаирис вблизи границы с Турцией.

Среди погибших – двое детей.

Ранее сообщалось, что с начала турецкой операции в Сирии погибли 165 мирных жителей, в том числе 29 детей.

Турция отвергает эти сообщения и утверждает, что делает все возможное, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Напомним, в январе Турция начала на севере Сирии наземную операцию "Оливковая ветвь". Турецкие войска пересекли границу Сирии и вместе с бойцами союзной "Свободной сирийской армии" (FSA) вступили в столкновения с курдскими "Отрядами Народной самообороны" (YPG).

Анкара называет YPG "террористами", считая их сирийским ответвлением запрещенной в Турции PKK.

Курдские бойцы активно сотрудничали с Соединенными Штатами Америки в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.

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