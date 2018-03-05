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Главная » Мир » В Великобритании, возможно, отравлен шпион-перебежчик из ГРУ РФ, – СМИ

В Великобритании, возможно, отравлен шпион-перебежчик из ГРУ РФ, – СМИ

В Великобритании, возможно, отравлен шпион-перебежчик из ГРУ РФ, – СМИ
Сергей Скрипаль / Фото: ТАСС

Специалисты химзащиты провели дезинфекцию в месте, где потерпевшему стало плохо

05.03.18 348
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Осужденный в России за государственную измену офицер ГРУ Сергей Скрипаль, возможно, был отравлен неизвестным ядом в английском Солсбери. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

4 марта двух человек – 66-летнего мужчину и женщину вдвое младше– доставили в больницу, после того как им стало плохо в торговом центре.

Власти объявили о чрезвычайной ситуации. Торговый центр и некоторые другие районы города были оцеплены, специалисты в полном облачении проводили там дезинфекцию. Приемное отделение больницы было закрыто, но с тех пор открылось.

Соседи рассказали, что полиция приехала в дом Скрипаля около пяти вечера и с тех пор не уезжала. Самого Скрипаля они описали как приветливого человека. По их словам, несколько лет назад у него умерла жена.

Свидетель происшествия рассказала, что заметила пару на скамейке у входа в магазин около четырех часов вечера.

"Мужчина беспорядочно двигал руками, в глазах – пустота. Девушка уткнулась в него лицом, как будто уснула, очевидно потеряла сознание. Честно говоря, они были явно не в себе", – сказала она.

Полиция расследует происшествие.

Сергей Скрипаль был осужден в 2006 году, а в 2010 году помилован вместе с тремя другими россиянами. Позже их обменяли на задержанных в США российских агентов. Скрипаль проживает в Великобритании.

Сергей Скрипаль родился в 1951 году. Долгое время служил в Главном разведывательном управлении, а затем вышел в отставку в звании полковника. В течение нескольких лет работал в управделами российского МИД.

В декабре 2004 года ФСБ арестовала Скрипаля, обвинив его в сотрудничестве с британской разведкой. На него завели дело о госизмене. Следствие пришло к выводу, что Скрипаль был завербован еще в 1995 году. Российские власти посчитали, что даже после увольнения экс-разведчик продолжал передавать секретные данные, которые добывал через бывших сослуживцев.

Скрипаль признал свою вину и в 2006 году был осужден Московским окружным военным судом на 13 лет тюремного заключения в колонии строго режима. Его лишили всех званий.

Полностью свой срок Скрипаль не отсидел. В июле 2010 года его, а также ученого Игоря Сутягина и еще двух осужденных за измену россиян Александр Запорожского и Геннадия Василенко обменяли на группу российских разведчиков, разоблаченных в США. В их числе были генерал-майор СВР Михаил Васенков и Анна Чапман.

Указ о помиловании Скрипаля подписал президент России Дмитрий Медведев – сообщалось, что он и трое других россиян обратились с соответствующими обращениями.

Чапман и других российских шпионов американские спецслужбы разоблачили благодаря информации экс-полковника СВР Александра Потеева, который бежал в США. Потеев руководил американским отделом Управления "С" (нелегальная разведка). В 2010 году он сдал властям США сеть российских разведчиков.

В 2011 году экс-полковника заочно осудили в России на 25 лет.

В июле 2016 года СМИ сообщали, что Потеев умер в США.

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