Император Японии отречется от престола 30 апреля 2019 года

Японское правительство утвердило специальный указ, открывающий путь к проведению 30 апреля 2019 года церемонии отречения нынешнего императора Акихито.

На следующий день, 1 мая 2019 года, будет проведена церемония вступления на престол старшего сына Акихито - нынешнего наследного принца 58-летнего Нарухито.

Об этом сообщает ТАСС.

Этот же документ постановляет, что монарх и его супруга после ухода на покой будут пользоваться теми же привилегиями, что и сейчас.

"Еще сохраняется масса проблем, которые необходимо разрешить в связи с отречением Его Величества, - заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.- Не забывайте, что это беспрецедентное событие впервые произойдет в современной Японии в условиях конституционного строя и парламентской демократии".

Напомним, летом 2016 года император обратился к народу с беспрецедентным видеообращением, изъявив желание уйти на покой по состоянию здоровья. Его слова вызвали волну симпатии, и подавляющее большинство населения, по данным опросов, одобрили волю монарха.