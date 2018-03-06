Обнародована расшифровка переговоров пилотов разбившегося Ан-148

Расшифровка переговоров пилотов самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля, попала в распоряжение СМИ.
Как сообщает телеканал 78, командир воздушного судна (КВС) и второй пилот (ВП) в последние мгновения перед катастрофой ругались и пытались вывести лайнер из пике.
КВС: — Вверх! В-о-от.
ВП: — Сейчас-сейчас.
КВС: — А ты вни...
ВП: — Вообще фигня какая-то!
КВС: — Не, ну я так понял, ты хотел это (не договаривает). А ты наоборот — вниз.
ВП: — Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду всё остальное. Так, контролируем всё!
КВС: — Всё, всё хорошо.
ВП: — Всё, скорость нормализовалась.
При этом лайнер продолжал падать.
АВТОИНФОРМАТОР: — Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: — Оп-оп-оп… 390!
Как сообщает издание, эксперты считают, что именно в этот момент второй пилот совершил роковую ошибку.
КВС: — Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!
АВТОИНФОРМАТОР: — Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: — Да потому что... что хорош ...* (нецензурно, попусту говорить. — Прим. ред.), 200 скорость, * (нецензурно)!
КВС: — Высота! Высота! Высота!
АВТОИНФОРМАТОР: — Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!
КВС: — Вверх!
АВТОИНФОРМАТОР: — Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!
КВС: — Всё, ...* (нецензурно, конец. — Прим. ред.)
Конец записи.
Напомним, Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявший 11 февраля рейс из Москвы в Орск, упал в Раменском районе Московской области. Погибли все находившиеся на борту — 65 пассажиров и 6 членов экипажа.