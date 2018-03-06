В России дали пожизненный срок экс-милиционеру, убившему 19 женщин

В России Новосибирский областной суд признал виновным 52-летнего пенсионера МВД Евгения Чуплинского в убийстве 19 женщин и приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Следствием и судом установлено, что в период с 1998 по 2005 годы на территории Новосибирска и Новосибирской области в районе обочин автодорог и стихийных свалок обнаруживались фрагменты тел женщин. По фактам их обнаружения правоохранительными органами возбуждались уголовные дела, в ходе расследования которых был проведен анализ характерных особенностей совершения данных преступлений, что позволило органам следствия прийти к выводу об их совершении одним и тем же лицом", - говорится в сообщении.

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Еще одним фактором, обуславливающим выводы следствия о серийности данных преступлений, явилась схожесть жертв по возрасту, типажу, внешним характеристикам, роду занятий – все они занимались оказанием услуг интимного характера на территории Новосибирска.

В ходе предварительного следствия Чуплинский дал признательные показания о совершении им убийств указанных женщин, а также сообщил еще о двух аналогичных преступлениях, которые ранее не были известны правоохранительным органам.

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