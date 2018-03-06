У берегов Австралии поисковая команда во главе с одним из основателей Microsoft Пола Аллена обнаружила затонувший в 1942 году американский авианосец USS Lexington. Об этом сообщает LB.ua.

Корабль находится на глубине около 3 км, в 800 км от восточного побережья Австралии.

USS Lexington затонул 8 мая 1942 года во время сражения в Коралловом море между японскими судами и кораблями США и Австралии. При крушении корабля погибло 216 человек, еще 2735 членов экипажа удалось спасти.

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Команда Аллена также обнаружила на дне 11 самолетов палубной авиации из 35, среди них семь бомбардировщиков Douglas TBD-1 Devastators и несколько Grumman F4F Wildcat.