В Сирии разбился российский транспортный самолет: погибли 32 человека

На аэродроме Хмеймим в Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, погибли 32 человека. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на министерство обороны РФ.

"По предварительным данным, на борту самолета находилось 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли", - говорится в сообщении.

Причиной авиакатастрофы по предварительной информации могла стать техническая неисправность.

"По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было", - добавили в Минобороны.

Катастрофа произошла около 15:00 по московскому времени при заходе самолета на посадку.

Напомним, Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший 11 февраля рейс из Москвы в Орск, упал в Раменском районе Московской области. Погибли все находившиеся на борту — 65 пассажиров и 6 членов экипажа.