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Главная » Мир » Британия грозит РФ новыми санкциями и бойкотом чемпионата мира по футболу

Британия грозит РФ новыми санкциями и бойкотом чемпионата мира по футболу

Британия грозит РФ новыми санкциями и бойкотом чемпионата мира по футболу
Борис Джонсон / Фото: flickr.com/BackBoris2012 Campaign Team

Лондон готов к решительным действиям, если подтвердится причастность Кремля к отравлению бывшего российского разведчика

06.03.18 111
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Великобритания будет добиваться усиления антироссийских санкций и может отказаться от участия английской бороной в Чемпионате мира по футболу в РФ в случае если окажется, что Россия причастна к отравлению в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон, передает Русская служба ВВС.

"Сейчас звучат различные версии вызывающего беспокойство происшествия в Солсбери, где были обнаружены без сознания 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия. И хотя было бы неверным делать выводы до завершения расследования, я могу заверить палату, что если появятся доказательства причастности государства, правительство Ее Величества ответит решительно и должным образом", - сказал он.

Джонсон добавил, что "всем давно понятно, что Россия во многих аспектах - злонамеренная и дестабилизирующая сила, и Великобритания является мировым лидером в стремлении противостоять этой активности".

Он отметил, что если подозрения подтвердятся, то это может сорвать поездку сборной Англии по футболу на Чемпионат мира в России.

"Правительство примет все необходимые меры для защиты жизни людей в этой стране, защиты наших ценностей и свобод. Я не буду показывать пальцем, но я скажу властям других государств, что ни одно покушение на жизнь невинных людей на британской земле не останется безнаказанным", - сказал Джонсон.

Напомним, осужденный в России за государственную измену офицер ГРУ Сергей Скрипаль, возможно, был отравлен неизвестным ядом в английском Солсбери.

Скрипаль родился в 1951 году. Долгое время служил в Главном разведывательном управлении, а затем вышел в отставку в звании полковника. В течение нескольких лет работал в управделами российского МИД.

В декабре 2004 года ФСБ арестовала Скрипаля, обвинив его в сотрудничестве с британской разведкой. На него завели дело о госизмене. Следствие пришло к выводу, что Скрипаль был завербован еще в 1995 году. Российские власти посчитали, что даже после увольнения экс-разведчик продолжал передавать секретные данные, которые добывал через бывших сослуживцев.

Скрипаль признал свою вину и в 2006 году был осужден Московским окружным военным судом на 13 лет тюремного заключения в колонии строго режима. Его лишили всех званий.

Полностью свой срок Скрипаль не отсидел. В июле 2010 года его, а также ученого Игоря Сутягина и еще двух осужденных за измену россиян Александр Запорожского и Геннадия Василенко обменяли на группу российских разведчиков, разоблаченных в США. В их числе были генерал-майор СВР Михаил Васенков и Анна Чапман.

Указ о помиловании Скрипаля подписал президент России Дмитрий Медведев – сообщалось, что он и трое других россиян обратились с соответствующими обращениями.

Чапман и других российских шпионов американские спецслужбы разоблачили благодаря информации экс-полковника СВР Александра Потеева, который бежал в США. Потеев руководил американским отделом Управления "С" (нелегальная разведка). В 2010 году он сдал властям США сеть российских разведчиков.

В 2011 году экс-полковника заочно осудили в России на 25 лет.

В июле 2016 года СМИ сообщали, что Потеев умер в США.

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