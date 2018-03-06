Собчак попросила у Украины разрешения съездить в Крым

Кандидат в президенты РФ согласна ехать на полуостров только через территорию Украины

Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции Эхо Москвы.

"Я направила письмо в посольство Украины. Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда", - сказала Собчак.

Так она ответила на вопрос том, собирается ли она как кандидат в президенты РФ съездить в этот регион.

Ранее Ксения Собчак заявила, что в Крыму нужно провести новый референдум о будущем полуострова.