В Британии госпитализированы полицейские, занимавшиеся делом об отравлении экс-шпиона из РФ, – СМИ

Симптомы отравления, судя по всему, включают в себя зуд в глазах и проблемы с дыханием

В Великобритании попали в больницу двое полицейских, которые занимались делом об отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля. Об этом в Twitter сообщает журналист BBC Том Симондс, передает УНИАН.

По словам журналиста, симптомы отравления, судя по всему, включают в себя зуд в глазах и проблемы с дыханием.

Позже Симондс подтвердил, что один полицейский все еще остается в больнице.

Напомним, 5 марта стало известно об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которые были госпитализированы в критическом состоянии в Великобритании. Бывший офицер ГРУ Скрипаль был осужден в России за госизмену. Позже его отправили в Великобританию в рамках обмена на группу российских разведчиков, разоблаченных в Англии.