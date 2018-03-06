Макрон придумал, как решить проблему переполненных тюрем

Франция построит тысячи новых тюремных камер и будет более эффективно использовать электронную маркировку в рамках реформы президента Эммануэля Макрона, направленной на решение проблемы переполненных тюрем. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Франция с 69 тысячами заключенных – на пятом месте в Европе после России, Турции, Польши и Великобритании по количеству заключенного населения. Французские тюрьмы чрезвычайно переполнены – 115 заключенных приходится на 100 мест.

После массовых протестов надзирателей в тюрьмах французское правительство предложило 30 млн евро на обучение и оплату труда. Кроме того, правительство согласилось изолировать заключенных-исламистов от прочих.

Президент Макрон пообещал построить 10-15 тысяч новых тюремных камер, чтобы окончательно решить проблему переполненных тюрем. Кроме того, он пообещал найти альтернативу для отбывания наказания вне тюрьмы для преступников, совершивших мелкие правонарушения.

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Это может означать, что свобода менее серьезных нарушителей будет ограничена в виде общественных работ или будет контролироваться электронными средствами, что позволит сократить потребность в тюрьмах.