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Главная » Мир » Женщина впервые стала командующим военной корабельной эскадрой в Японии

Женщина впервые стала командующим военной корабельной эскадрой в Японии

Женщина впервые стала командующим военной корабельной эскадрой в Японии
Риоко Азума / Фото: thequint.com

Риоко Азума будет командовать четырьмя судами с комбинированной командой в 1000 человек

06.03.18 460
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В Японии впервые на должность командующего военной корабельной эскадрой назначена женщина. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

6 марта японский флот впервые назначил женщину на должность командующего военной корабельной эскадрой включительно с флагманским кораблем вертолетного типа Izumo, пытаясь таким способом привлечь больше женщин к военному делу, чтобы компенсировать нехватку мужчин-новобранцев.

На церемонии смены командования, которая проводилась в присутствии 400 матросов на борту Izumo, 44-летняя Риоко Азума заявила: "Я не думаю о том, что я женщина. Я буду сосредоточивать всю свою энергию на выполнении своих обязанностей в должности командующего".

Она добавила, что хочет стать человеком, который будет вдохновлять других.

Риоко Азума будет командовать четырьмя судами с комбинированной командой в 1000 человек, из которых 30 женщин, которые служат в первой сопроводительной группе Морских сил самообороны Японии.

Морские силы самообороны Японии планируют до 2030 года увеличить общую долю женщин в Морских и Сухопутных войсках до 9% от общего количества – ныне их служит 14 тысяч человек, то есть 6% от общей численности личного состава.

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