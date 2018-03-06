Женщина впервые стала командующим военной корабельной эскадрой в Японии

Риоко Азума будет командовать четырьмя судами с комбинированной командой в 1000 человек

В Японии впервые на должность командующего военной корабельной эскадрой назначена женщина. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

6 марта японский флот впервые назначил женщину на должность командующего военной корабельной эскадрой включительно с флагманским кораблем вертолетного типа Izumo, пытаясь таким способом привлечь больше женщин к военному делу, чтобы компенсировать нехватку мужчин-новобранцев.

На церемонии смены командования, которая проводилась в присутствии 400 матросов на борту Izumo, 44-летняя Риоко Азума заявила: "Я не думаю о том, что я женщина. Я буду сосредоточивать всю свою энергию на выполнении своих обязанностей в должности командующего".

Она добавила, что хочет стать человеком, который будет вдохновлять других.

Риоко Азума будет командовать четырьмя судами с комбинированной командой в 1000 человек, из которых 30 женщин, которые служат в первой сопроводительной группе Морских сил самообороны Японии.

Морские силы самообороны Японии планируют до 2030 года увеличить общую долю женщин в Морских и Сухопутных войсках до 9% от общего количества – ныне их служит 14 тысяч человек, то есть 6% от общей численности личного состава.