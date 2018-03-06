Совет ЕС одобрил "дорожную карту" новой программы оборонного сотрудничества

Совет Европейского Союза 6 марта одобрил "дорожную карту" по реализации программы военно-технического сотрудничества государств-членов ЕС – PESCO (Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны). Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на сайт Совета ЕС.

"Эта "дорожная карта" определяет стратегическое направление и указания о том, как структурировать дальнейшую работу в процессе реализации и управления программой, включая проектами и определение шагов, направленных на выполнение обязательств", – говорится в сообщении.

"Дорожная карта" также устанавливает график пересмотра и оценки реализации национальных планов имплементации программы, которые определяют, как государства-участники PESCO планируют выполнять свои обязательства.

Она также предусматривает график реализации будущих проектов в сфере европейской обороны и основные положения общего набора правил управления проектами, которые будут одобрены Советом ЕС до конца июня 2018 года.

ЕС также принял решение о формальном создании списка первых 17 совместных проектов, которые охватывают сферы подготовки кадров, развития военных мощностей и оперативной готовности к обороне.

Напомним, в программе PESCO участвуют 25 стран. Программа предусматривает, что страны-члены ЕС будут теснее сотрудничать в сфере безопасности и обороны.

Это позволит развивать совместные оборонные возможности, инвестировать в совместные проекты и повысить оперативную готовность и вклад национальных вооруженных сил.