Евродепутаты призвали ЕС сократить зависимость от российского газа

Последние действия Газпрома должны подтолкнуть ЕС к сокращению зависимости от газа и нефти из России. Такое мнение высказали председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер, сопредседатель парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС Дариуш Росати и постоянный докладчик по Украине Михаэль Галлер в совместном заявлении, передает Deutsche Welle.

Решение Газпрома не поставлять Украине газ, а также его намерение разорвать контракты с Нафтогазом является еще одним доказательством инструментализации поставок газа Российской Федерацией как политического инструмента давления, и может иметь влияние на энергетическую безопасность ЕС, отметили три евродепутата, которые представляют фракцию Европейской народной партии.

Они приветствовали готовность Еврокомиссии к посреднической роли в газовом споре.

При этом политики добавили: "Последние события делают более важным для ЕС усиление своей энергетической безопасности, немедленно уменьшив его зависимость от поставок нефти и газа от авторитарных режимов ".

На сегодняшний день Россия остается крупнейшим поставщиком газа в ЕС, ее доля в импорте составляет около 40%.

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Напомним, после принятия решения Стокгольмским арбитражем Газпром отказался поставлять Украине заказанные объемы газа, а также начал процедуру разрыва контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит.