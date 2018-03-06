На Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров РФ, включая генерал-майора

Гражданских на борту разбившегося самолета не было

При крушении Ан-26 в Сирии погибли 27 офицеров, включая генерал-майора. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на министерство обороны РФ.

"В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы", – заявили в минобороны РФ.

В военном ведомстве подчеркнули, что ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было.

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Как сообщило ранее военное ведомство, российский военно-транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.