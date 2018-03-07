В Чечне разбился вертолет с российскими пограничниками

В горах на юге Чечни разбился вертолет Ми-8 с пограничниками на борту. По предварительной информации погибли пять человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя правоохранительных органов республики.

"Сегодня в начале второго поступила информация о крушении вертолета пограничной службы в районе населенного пункта Хильдехарой", - сказал источник.

Первоначально сообщалось о восьми или девяти погибших, но позже в правоохранительных органах Чечни уточнили, что погибли пять человек.

"Погибли пять пограничников: три члена экипажа и двое пассажиров", - сказал собеседник агентства.

Причина крушения вертолета выясняется.

"Предварительно, изучается совокупность факторов, которые могли комплексно привести к катастрофе. Речь идет о сложных метеоусловиях, которые могли повлиять на восприятие экипажем окружающей обстановки и потенциально спровоцировать ошибочные действия", - сказал источник в экстренных службах.

По его словам, будет проверена версия о возможной технической неисправности.