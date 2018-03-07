Президент РФ Владимир Путин заявил, что война на Донбассе производит на него "очень сильное впечатление", поскольку там с обеих сторон воюют "все наши". Об этом он сказал в документальном фильме "Миропорядок 2018". Часть интервью опубликовал российский журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.

"На Донбассе гибнут военнослужащие украинской армии. Когда я об этом думаю, на меня это производит очень сильное впечатление. Потому что я считаю, что там все наши", - заявил он.

При этом Путин в очередной раз подчеркнул, что российских войск на Донбассе нет.

Путин: На Донбассе гибнут военнослужащие украинской армии. Когда я об этом думаю, на меня это производит очень сильное впечатление. Потому что я считаю, что там все наши pic.twitter.com/Ghs59f44zR — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 марта 2018 г.

Ранее Владимир Путин заявил, что США грубо и нагло обманули Россию во время Евромайдана.