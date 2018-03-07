Поклонская обвинила Собчак в сепаратизме

Депутат Госдумы РФ, экс-прокурор АРК Наталья Поклонская увидела признаки сепаратизма в просьбе Ксении Собчак к украинским властям разрешить ей посетить Крым. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение Поклонской на своей странице "ВКонтакте".

"Спрашивая разрешения киевских властей на въезд на территорию одного из субъектов Российской Федерации, Ксения Собчак публично демонстрирует, что не считает данный регион частью страны, президентом и верховным главнокомандующим которой она планирует стать. Отсюда возникает вопрос: как можно быть главой государства, не признавая при этом его территориальную целостность? (Надеюсь, этот вопрос уже заинтересовал ЦИК)", - написала она.

По ее словам, Собачак своим высказыванием нарушила ст. 280.1 УК России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ).

Поклонская напомнила, что Собчак уже посещала Крым в апреле 2014 года, в том числе была у

Напомним, ранее кандидат в президенты России Ксения Собчак сообщила, что обратилась в украинское посольство с просьбой разрешить ей посетить незаконно аннексированный Крым.

Глава МИД Украины в свою очередь заявил, что "законный въезд для ведения нелегитимной кампании в нелегитимных выборах на оккупированной территории - это точно шизофрения".