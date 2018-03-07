Еврокомиссия раскритиковала "агрессивную" налоговую политику семи стран ЕС

Европейская комиссия раскритиковала семь стран-членов ЕС за "агрессивную" налоговую политику, направленную на привлечение многонациональных компаний путем создания "налоговых гаваней". Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.

Еврокомиссия указала на Бельгию, Кипр, Венгрию, Ирландию, Люксембург, Мальту и Нидерланды, утверждая, что они занимаются налоговой политикой, подрывающей целостность европейского единого рынка.

"Эти практики могут поставить под угрозу справедливость и равные условия деятельности на нашем внутреннем рынке и увеличивают нагрузку на налогоплательщиков ЕС, – сказал еврокомиссар Пьер Московиси. – Мы должны быть уверены, что справедливое налогообложение становится нормой, как правило, без каких-либо исключений, за пределами и внутри ЕС".

В Европе растет недовольство тем, что некоторые страны использовали свои налоговые режимы для привлечения транснациональных компаний, таких как Apple, Facebook и Google. Беспокойство заключается в том, что компании платят гораздо меньше налогов, чем они должны, в ущерб европейским налогоплательщикам.

ЕС рассматривает варианты усиления налогового режима, по которому компания должна платить налоги там, где получает прибыли, а не там, где расположен ее головной офис.