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Из-за спора Сербии и Косово по всей Европе отстают электронные часы

Из-за спора Сербии и Косово по всей Европе отстают электронные часы
Фото: spbdnevnik.ru

Часы в домах от Испании до Турции и от Нидерландов до Польши с середины января начали показывать время с отставанием в 6 минут

07.03.18 241
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Спор Сербии и Косово из-за их энергосистемы стал причиной замедления цифровых часов в 25 странах Европы. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Жители 25 стран Европы обнаружили, что цифровые часы, встроенные в их бытовую технику, стали идти с отставанием от реального времени. Часы в домах от Испании до Турции и от Нидерландов до Польши с середины января начали показывать время с отставанием в 6 минут.

Дело в том, что время цифровых часов, вмонтированных в технику, высчитывается с помощью частоты тока, а не кварцевого генератора. Однако в последнее время частота энергосети начала падать, поскольку ей не хватало необходимой энергии, что и привело к отставанию часов.

В марте европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E объявила, что с середины зимы в электросети наблюдались отклонения, из-за чего средняя частота снизилась до 49,996 герца вместо необходимых 50.

Как выяснилось, причиной этому является спор Косово и Сербии. Оказывается, на территории Косово было использовано больше энергии, чем производит Косово. А правительство Сербии, отвечающее за поддержание баланса сети в Косово, не справилось со своими обязанностями.

"Отклонение (от времени, – ред.) прекратилось накануне после того, как Косово приняло некоторые меры, но потребуется некоторое время, чтобы вернуть систему в норму", – заявила пресс-секретарь ENTSO-E Сюзанна Ниc. По ее словам, риск может остаться, если не будет найдено политическое решение проблемы.

Политический спор Косово и Сербии сосредоточен в основном на регуляторных вопросах и работе сети. Ситуацию еще больше осложняет тот факт, что Белград до сих пор не признает Косово.

"Мы постараемся исправить технические проблемы до конца этой недели, но ответ на то, кто должен компенсировать эту потерю, должен быть найден", – заявила Нис.

ENTSO-E призвала европейские правительства принять быстрые шаги и давить на Косово и Сербию, чтобы решить эту проблему, которая также препятствует интеграции энергетического рынка стран Западных Балкан, на чем настаивает Евросоюз.

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