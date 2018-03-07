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Главная » Мир » Антикоррупционеры Македонии ушли в отставку из-за скандала с расходами

Антикоррупционеры Македонии ушли в отставку из-за скандала с расходами

Антикоррупционеры Македонии ушли в отставку из-за скандала с расходами
Фото: royal-flags.co.uk

Прокуратура начала расследование

07.03.18 29
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Пять членов государственной антикоррупционной комиссии Македонии подали в отставку из-за скандала, связанного с очень высокими дорожными расходами. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.

Последние три отставки произошли 7 марта после того, как двое других членов, включая председателя комиссии, ушли в отставку в начале этой недели.

Парламент страны должен официально принять их отставку.

В комиссии, которая состояла из семи человек, теперь осталось только два члена.

Местные СМИ опубликовали доклад Управления государственных доходов о том, что некоторые из членов комиссии отчитались о неоправданно высоких дорожных расходах.

Прокуратура начала расследование в связи с этой информацией.

По данным Balkaninsight, в докладе также сказано, что по документам, во время путешествий за границей, они якобы ходили в офисы.

Кроме того, членам комиссии были возмещены расходы на аренду временного жилья, что в три раза превышает нормальные рыночные цены.

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