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Главная » Мир » Европарламент не станет отправлять наблюдателей на выборы в Россию

Европарламент не станет отправлять наблюдателей на выборы в Россию

Европарламент не станет отправлять наблюдателей на выборы в Россию
Европарламент / Фото: nientedipersonale.com

Если отдельные депутаты решат наблюдать за выборами, то это они будут делать по собственной инициативе

07.03.18 61
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Европейский парламент не будет направлять наблюдателей на президентские выборы в России 18 марта, а также в Азербайджане 11 апреля. Об этом заявили сопредседатели группы Европарламента по поддержке демократии Дэвид Макалистер и Линда Макаван, передает Укринформ.

"Европарламент не будет наблюдать за этими электоральными процессами и, следовательно, также комментировать этот процесс и его результаты, которые будут объявлены. Ни один отдельный депутат Европарламента не будет иметь мандата наблюдать и комментировать эти электоральные процессы от имени ЕП", – отметили в законодательном органе ЕС.

Как объяснили в Европарламенте, если отдельные депутаты решат наблюдать за выборами, то это они будут делать по собственной инициативе, и Европарламент не будет нести ответственность ни за какие заявления или действия относительно этого.

Предложения российских организаций некоторым международным наблюдателям покрыть расходы на путешествие и размещение противоречат основополагающим этическим принципам наблюдения за выборами.

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