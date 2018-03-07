Мэй: Посещение британскими политиками ЧМ-2018 в РФ оказалось под вопросом

Премьер-министр Великобритании подтвердила, что британские политики могут не поехать в Россию на ЧМ по футболу, если будет доказана причастность Москвы к отравлению бывшего разведчика Сергея Скрипаля. Об этом заявила 7 марта выступая в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает DW.

В частности, она сказала, что посещение британскими политиками и высокопоставленными лицами чемпионата мира по футболу в России стоит под вопросом из-за подозрений в причастности Москвы к отравлению в Англии бывшего двойного агента Сергея Скрипаля.

Таким образом, глава правительства фактически подтвердила слова британского министра иностранных дел Бориса Джонсона, который накануне отметил, что "очень трудно предположить, что Великобритания будет представлена в обычном порядке" на чемпионате, если окажется, что Москва причастна к инциденту.

Позднее представитель британского МИДа пояснил, что речь идет о присутствии на ЧМ-2018 политиков и дипломатов, а не участии футболистов английской сборной.

Джонсон также указал, что Лондон может рассмотреть введение санкций против РФ, если будет доказана причастность Москвы к отравлению бывшего российского военного разведчика Скрипаля и его дочери.

Напомним, британская газета The Times написала, что контрразведка Великобритании MI-5 рассматривает инцидент с отравлением Скрипаля как "покушение на убийство, спонсированное государством".

4 марта недалеко от одного из торговых центров города Солсбери были обнаружены бывший полковник ГРУ и его дочь в бессознательном состоянии. Пострадавшие были доставлены в больницу. В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу Британии. В 2010 году он получил убежище в Великобритании.