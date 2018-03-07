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Главная » Мир » В Аргентине собираются легализовать аборты

В Аргентине собираются легализовать аборты

В Аргентине собираются легализовать аборты
Фото: argentina-tours.com.ua

Пока в этой стране прерывание беременности разрешено только в отдельных случаях по решению суда

07.03.18 46
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В парламенте Аргентины десятки депутатов из разных партий представили законопроект, который предусматривает легализацию абортов в стране. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"Около 70 представителей нижней палаты Конгресса представили законопроект, который разрешит женщинам в Аргентине прервать беременность в течение первых 14 недель", – говорится в сообщении.

Сейчас Аргентина, как и большинство других латиноамериканских стран, позволяет делать аборт в конкретных случаях, таких как изнасилование или риск для жизни матери.

Однако для этого необходимо разрешение судьи, которого можно долго ждать или вообще получить отказ. Именно поэтому правозащитные группы критиковали это условие.

Представленный законопроект могут принять в нижней палате, но не исключено, что он встретит сопротивление в более консервативной верхней палате Конгресса Аргентины.

Напомним, в Уругвае легализовали аборты в 2012 году.

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