В Германии поменяется министр иностранных дел

Действующий министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что не войдет в состав нового коалиционного правительства канцлера Ангелы Меркель. Об этом он сообщил в Facebook.

В соответствии с соглашением между блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии о формировании коалиционного правительства, СДПГ получила право самостоятельно выбрать кандидатуру на пост главы МИД.

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Габриэль, который ранее был лидером СДПГ, написал, что новое партийное руководство проинформировало его о том, что он не войдет в состав нового правительства.

Ранее немецкие социал-демократы согласились на "большую коалицию" с блоком Меркель.