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Главная » Мир » Лига арабских государств решила признать Иерусалим столицей Палестины

Лига арабских государств решила признать Иерусалим столицей Палестины

Лига арабских государств решила признать Иерусалим столицей Палестины
Иерусалим / Фото: Pixabay

Страны ЛАГ договорились признать Палестину в границах 1967 года

08.03.18 216
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В среду, 7 марта, министры иностранных дел стран Лиги арабских государств на встрече в Каире поддержали план президента Палестинской национальной автономии Махмуда Аббаса по урегулированию палестино-израильского конфликта и договорились признать Иерусалим столицей Палестины. Об этом сообщает DW со ссылкой на агентство AP.

"Лига арабских государств уже решила противостоять негативным последствиям американского опасного и незаконного решения о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и признании оккупированного города столицей Израиля", - заявил глава ЛАГ, бывший министр иностранных дел Египта Ахмеда Абуль Гейта.

Аббас изложил свой план на заседании Совета Безопасности ООН в феврале, предложив, в частности, взаимное признание государства Палестина в границах 1967 года и создание международного механизма, который способствовал бы разрешению ситуации.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп, несмотря на предостережения мирового сообщества, принял решение признать Иерусалим столицей Израиля.

Израиль считает город Иерусалим своей неделимой столицей. Израиль захватил восточную часть города во время Шестидневной войны в 1967 году и впоследствии аннексировал.

Палестинцы стремятся сделать восточную часть Иерусалима будущей столицей своего государства.

 

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