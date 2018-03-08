В Иране приговорили к двум годам тюрьмы женщину, снявшую хиджаб на улице

В столице Ирана Тегеране женщину приговорили к двум годам тюрьмы за то, что она сняла хиджаб на одной из городских улиц. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой иранское агентство Tasnim, передает Медуза.

Прокурор Тегерана Аббас Джафари Долатабади заявил, что женщина "подстрекала к развращению путем публичного снятия хиджаба".

Приговор ей вынесли еще в конце декабря 2017 года, но о нем стало известно только сейчас.

Напомним, в Иране в конце 2017 – начале 2018 года прокатилась волна одиночных пикетов женщин против ношения хиджабов.

Обязательное ношение хиджаба в публичных местах в Иране ввели после Исламской революции 1979 года. За нарушение этого правила грозит до двух месяцев тюрьмы или штраф, эквивалентный 25 долларам.