В Турции задержали членов ИГИЛ, готовивших нападение на посольство США

По подозрению в подготовке теракта задержаны 13 человек

В турецком городе Адана полиция задержала 13 предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство" в рамках расследования возможного нападения на посольство США в Анкаре. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Daily Sabah.

Во время рейдов силы специального назначения штурмовали несколько зданий в городе и задержали подозреваемых.

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Сообщается, что среди 13 задержанных - 12 граждан Сирии.

Напомним, 5 марта дипломатическое представительство США в Стамбуле приостановило работу из-за угрозы безопасности. Также, по данным СМИ, в Анкаре повысили уровень безопасности в связи с полученными разведданными о возможности теракта в районе посольства США и местах, где собираются американские граждане.