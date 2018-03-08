В одном из ресторанов сети фастфудов McDonald's в США перевернули букву "M" в логотипе компании, "в честь чрезвычайных достижений женщин во всем мире". Об этом пишет CNN.

Сеть ресторанов быстрого питания впервые в истории сменила логотип в честь Международного женского дня. Логотип перевернули в Калифорнии.

Кроме того, еще в ста заведениях персонал будет носить головные уборы и униформу с перевернутым логотипом.

Фото: McDonald's

Напомним, в честь Международного женского дня Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал обеспечить гендерное равенство во всех сферах, в том числе и в руководящих органах всех уровней.