В США разглядели "потенциально" положительные сигналы из КНДР

Однако до переговоров еще далеко

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что из Северной Кореи исходят "потенциально" положительные сигналы. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на AP.

Однако, по его словам, США должны "очень трезво оценивать" ситуацию и быть реалистами.

Тиллерсон добавил, что "до переговоров еще далеко". Сначала должны быть "разговоры", и лишь затем "переговоры".

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Дипломат сообщил, что после визита в Пхеньян южнокорейских представителей Сеул регулярно информирует Вашингтон о состоянии дел. Со своей стороны, США также делятся информацией с южнокорейскими партнерами.

Ранее в Сеуле по итогам визита южнокорейской делегации в КНДР заявили, что Пхеняьн готов ввести мораторий на проведение ядерных и ракетных испытаний и провести прямые переговоры с США.