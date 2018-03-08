В США разглядели "потенциально" положительные сигналы из КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что из Северной Кореи исходят "потенциально" положительные сигналы. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на AP.
Однако, по его словам, США должны "очень трезво оценивать" ситуацию и быть реалистами.
Тиллерсон добавил, что "до переговоров еще далеко". Сначала должны быть "разговоры", и лишь затем "переговоры".
Дипломат сообщил, что после визита в Пхеньян южнокорейских представителей Сеул регулярно информирует Вашингтон о состоянии дел. Со своей стороны, США также делятся информацией с южнокорейскими партнерами.
Ранее в Сеуле по итогам визита южнокорейской делегации в КНДР заявили, что Пхеняьн готов ввести мораторий на проведение ядерных и ракетных испытаний и провести прямые переговоры с США.