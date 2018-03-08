Китай грозит США войной

Если США введут пошлины на импорт стали и алюминия, Китай предпримет соответствующие шаги в ответ. Об этом в четверг, 8 марта, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает DW.

"Китай будет вынужден прибегнуть к оправданному и необходимому ответу", - отметил министр, которого цитирует информагентство Reuters.

Ван И выразил убеждение, что последствия торговой войны могут быть лишь вредными, особенно если она начнется в условиях глобализации. Вместе с тем чиновник заверил, что Китай "не будет и не имеет нужды вытеснять Соединенные Штаты".

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На этой неделе США намерены ввести пошлины в размере 25% на импортную сталь и 10% на импортный алюминий. Этот шаг должен противодействовать дешевому импорту стали и алюминия из-за рубежа, прежде всего из Китая. По мнению президента США Дональда Трампа, дешевый импорт подрывает американскую промышленность и негативно влияет на рынок труда.

Заявление Трампа о новых пошлинах вызвало недовольство и в Евросоюзе. 7 марта еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявила, что ЕС предпримет контрмеры и может ввести пошлину на некоторые товары из США, в частности на виски, арахисовое масло и клюкву.